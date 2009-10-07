Банк AP Anlage und Privatbank открыл представительство в Украине

Дочерняя структура латвийского Parex Bank - швейцарский банк AP Anlage und Privatbank – открыла представительство в Украине.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Parex Asset Management Ukraine.

"1 октября состоялось официальное открытие представительства швейцарской дочки Parex Bank в Украине - AP Anlage und Privatbank. Банк будет фокусироваться на обслуживании крупных частных клиентов", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Группа Parex работает в Украине с 1995 года, когда было открыто представительство одноименного банка в Киеве. Кроме того, в Украине работает дочерняя структура Parex Bank - Parex Asset Management Ukraine, и лизинговое предприятие Lasca leasing.

Акционерами Parex Bank является латвийское государство, а также Европейский банк реконструкции и развития. Представительства, филиалы и дочерние предприятия банка расположены в 15 странах мира.