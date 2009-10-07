Эксперты: валютные резервы НБУ снизятся до 26,9 млрд. долл.

К концу текущего года объем валютных резервов Национального банка Украины сократиться до 26,9 млрд. долл. Такой прогноз содержится в ежедневном обзоре финансовых рынков, подготовленном экспертами АБ «ИНГ Банк Украина».

Эксперты банка отмечают, что значительные девальвационные ожидания и панические настроения на наличном валютном рынке стимулировали НБУ более активно использовать свои резервы для поддержания стабильности гривни.

В частности, по данным «ИНГ Банк Украина», в сентябре интервенции НБУ на валютном рынке составили на 44% больше, чем в предыдущем месяце, а ключевыми действиями, повлиявшими на рыночный тренд, стали заявления представителей НБУ о готовности регулятора потратить 1 млрд. долл. на валютные интервенции и провести специальные валютные аукционы по продаже иностранной валюты корпоративному сектору и банкам. «Фактически интервенции НБУ даже превысили запланированный объем (1.2 млрд. долл.), но регулятору удалось настолько успокоить рынок в середине сентября, что во второй половине месяца необходимости в интервенциях НБУ практически не возникало», - говорится в обзоре банка.

Также отмечается, что несмотря на то, что Нацбанк потратил 1.2 млрд. долл. на поддержку гривни, валовые резервы НБУ сократились всего на 0,7 млрд. долл., а оставшаяся часть была компенсирована за счет поступления 0,4 млрд. долл. от МВФ в рамках программы распределения средств фонда для обеспечения ликвидности на глобальном уровне, утвержденной в августе.

Кроме того, эксперты банка обращают внимание, что несмотря на то, что паника на наличном валютном рынке в начале сентября была даже сильнее, чем в августе, чистый объем продажи иностранной валюты в обменных пунктах в сентябре сократился (0,57 млрд. долл.) по сравнению с августом (0,79 млрд. долл.), поскольку в середине месяца НБУ смог успокоить рынок и уменьшить панику.

«Мы полагаем, что в результате роста объемов импорта газа, который Украина должна закупить согласно газовым контрактам, спрос на иностранную валюту будет превышать предложение до конца года. Таким образом, НБУ будет вынужден продолжить использование своих резервов для поддержания стабильности гривни.

Мы сохраняем наш прогноз относительно объемов валютных резервов на уровне 26.9 млрд. долл. к концу 2009 г.» - сообщается в обзоре.

Как сообщал УНИАН, валовые международные резервы Национального банка Украины в сентябре 2009 года (по оперативным данным) уменьшились на 2,6% или 744,3 млн. долл., – до 28 млрд. 126,7 млн. долл.

Объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) за сентябрь составил 13 млрд. 333 млн. долл., сальдо интервенций НБУ на валютном рынке в сентябре - «минус» 1 млрд. 234,7 долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) по итогам сентября составил 3 млрд. 193,3 млн. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, – 1 млрд. 313,8 млн. долл., объем валюты, проданной населению, – 1 млрд. 879,5 млн. долл.