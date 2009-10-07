Эксперт: частую смену руководства Госфинуслуг нужно прекратить

Более эффективной работе Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) с проблемными страховыми компаниями будет способствовать отмена практики частой смены руководства комиссии.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал председатель правления АСК «ИНГО Украина» Игорь ГОРДИЕНКО (более детально читайте на странице УНИАН-Экономика - http://economics.unian.net/rus/detail/22608).

«Самый главный вопрос - болезнь нашего регулятора в том, что посмотрите, как часто там меняются люди», - отметил И.ГОРДИЕНКО.

Он считает, что каких-то рекомендаций относительно работы с проблемными страховщиками регулятору сегодня давать не нужно, достаточно, чтобы руководство комиссии не менялось 10-15 лет. За это время удастся внедрить все необходимые для эффективного надзора программы и стандарты.

«Моя рекомендация - не менять людей в течение хотя бы 10-15 лет. Все остальное они прекрасно знают. Дайте им гарантии, что их не снимут, и они будут работать» - отметил И.ГОРДИЕНКО.

Справка УНИАН. За все время существования Госфинуслуг ее руководителями были: Виктор СУСЛОВ (с декабря 2002 г. по апрель 2006 г. и с марта 2009 г. по сегодняшний день) и Валерий АЛЕШИН (с июня 2006 г. по март 2009 г.).