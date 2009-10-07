Нацбанк еще не тратил средства МВФ

Украина еще не тратила средства Международного валютного фонда (МВФ), которые были зачислены в золотовалютные резервы Национального банка Украины. Об этом заявил сегодня председатель Совета Нацбанка Петр ПОРОШЕНКО во время своего выступления в Верховной Раде.

«Ни одна копейка из средств МВФ не исключена (из резервов - УНИАН), они находятся на сегодняшний день в золотовалютных резервах государства», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

По его словам, общий объем золотовалютных резервов Украины сегодня составляет 28,178 млрд. долл., из которых 10,2 млрд. долл. – средства МВФ.

При этом П.ПОРОШЕНКО подчеркнул, что в последнее время курс гривни укрепился более чем на 4%, хотя на протяжении последних трех недель Нацбанк не выходит на валютный межбанковский рынок со своими валютными интервенциями.

Справка УНИАН. МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Третий транш составил 3,3 млрд. долл. вместо планировавшихся 3,2 млрд. долл. Четвертый транш в объеме 3,8 млрд. долл. МВФ планировал предоставить Украине до конца 2009 года.