Тимошенко: решение о ликвидации Укрпромбанка политическое

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО называет политическим решение о ликвидации «Укрпромбанка» и переводе его активов в «Родовид Банк».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании правительства.

«Сегодня такое политическое решение будет принято, но это только начало процедуры», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в течение месяца вся документация будет передана в “Родовид Банк”, и только после этого “Родовид Банк” начнет исполнять обязанности перед гражданами, депозиты которых будут переведены из “Укрпромбанка”.

Премьер-министр также сообщила, что планирует встретиться с вкладчиками “Укрпромбанка”, чтобы разъяснить действия правительства относительно возврата вкладов. «Дальше от эффективности Национального банка зависит, насколько быстро мы будем перемещать депозиты людей в “Родовид Банк», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. ООО «Укрпромбанк» зарегистрировано в 1989 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 9,47 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 12,982 млрд. грн., обязательства – 12,147 млрд. грн., уставный капитал - 836 тыс. грн., собственный капитал – «минус» 2 млрд. 677,417 млн. грн.

Банк завершил первое полугодие 2009 года с убытками 4,603 млрд. грн., 2008 год – с прибылью 17,912 млн. грн.

С 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» была введена временная администрация НБУ.

В сентябре Министерство финансов и НБУ согласовали механизм передачи активов и пассивов физических лиц - вкладчиков «Укрпромбанка» в другие государственные банки.

ОАО «Родовид Банк» зарегистрировано в 1990 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 8,73 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 8,827 млрд. грн., обязательства – 8,942 млрд. грн., уставный капитал – 783 тыс. грн., собственный капитал – «минус» 211,802 млн. грн.

По итогам первого квартала 2009 года чистая прибыль «Родовид Банка» составила 1,529 млн. грн.

«Родовид Банк» завершил первое полугодие с убытками 1,51 млрд. грн. против 54,9 млн. грн. прибыли годом раньше.

По данным банка, на 1 апреля 2009 года основным его акционером было ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций.

В середине июля Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9721% (1 560 286 111 штуки) акций банка.

Нацбанк с 16 марта текущего года ввел в ОАО «Родовид Банк» временную администрацию сроком на один год. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов был введен на шесть месяцев – с 16 марта по 15 сентября 2009 года.

Позже Национальный банк Украины продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Родовид Банка» до 16 октября 2009 года.