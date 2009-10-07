Тимошенко: уровень инфляции низкий

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в сентябре 2009 года уровень инфляции вдвое ниже, чем в сентябре 2006 и 2007 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании правительства.

«Это является показателем того, как предыдущие правительства, которые работали в 2006-2007 годах, не способны были даже без кризиса удержать инфляцию в сентябре. Всегда сентябрь – наиболее инфляционный месяц в году. Поэтому показатель, который имеет сегодня наша команда по результатам работы в сентябре, значительно, более чем в 2 раза, ниже, чем это было в сентябре 2007 и 2006 годов. Вот такая неплохая сегодня идет динамика», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время глава правительства призвала министров «не упрощать ситуацию». «И дальше продолжаются кризисные явления и в мире, и в Украине, и мы тяжело, системно продолжаем против кризиса бороться. Очень хорошее достижение, что мы за 9 месяцев года без какой-либо задолженности рассчитываемся за природный газ», - добавила она.