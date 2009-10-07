Совет НБУ заслушает информацию о зарплате Стельмаха

Совет Национального банка Украины на своем ближайшем заседании, проведение которого запланировано до 20 октября т.г., намерен заслушать информацию об использовании фонда оплаты труда работников Нацбанка.

Об этом заявил председатель Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО во время выступления в Верховной Раде.

При этом глава Совета НБУ сообщил, что ставка председателя Нацбанка Владимира СТЕЛЬМАХА составляет 13,8 тыс. грн. плюс начисления, сумму которых он не назвал.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО обратился к Совету Нацбанка с просьбой проверить информацию и разъяснить обоснованность возможного повышения в 1,5-2 раза зарплат руководящего состава НБУ во время экономического кризиса. Вице-спикер напомнил, что в СМИ обнародовались материалы о значительном увеличении за последний год заработной платы руководства Национального банка. В соответствии с ними, в частности, у председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА сумма начисленных за первый квартал этого года доходов составила свыше 460 тыс. грн., из них 446,7 тыс. грн. заработной платы и 12,8 тыс. грн. материальной помощи (за первый квартал прошлого года заработная плата составляла 289,7 тыс. грн.); при этом В.СТЕЛЬМАХ заплатил за автомобиль «Мерседес-бенц» 1 млн. 90 тыс. грн. наличными.

Кроме того, первому заместителю председателя НБУ Анатолию ШАПОВАЛОВУ за первый квартал этого года было начислено почти 300 тыс. грн., из них 282,4 тыс. грн. заработной платы и 11,9 тыс. грн. материальной помощи (за первый квартал прошлого года заработная плата составила 228,6 тыс. грн.).