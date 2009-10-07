НБУ займется должниками «Укрпромбанка» и банка «Надра»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Национальному банку Украины (НБУ) в пятидневный срок провести переговоры с заемщиками «Укрпромбанка» и банка «Надра» и подготовить график погашения ими кредитной задолженности.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким поручением Президент обратился к представителям Нацбанка во время совещания с банкирами, посвященного ситуации вокруг «Укрпромбанка» и банка «Надра».

«Обращаюсь к НБУ – на протяжении пяти дней завершить переговоры с заемщиками этих двух банков, и результатом переговоров должен стать график возврата средств», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, Президент поручил Нацбанку обсудить с заемщиками банков вопрос реструктуризации задолженности, а также возможность ее погашения разного рода активами компаний-должников.

При этом В.ЮЩЕНКО не исключает, что многие заемщики «Укрпромбанка» и банка «Надра» откажутся от погашения задолженности. «Земля должна гореть под теми структурами, которые не рассчитаются по кредитам», – подчеркнул он, обращаясь к представителям Генеральной прокуратуры Украины и СБУ.

Также Президент поручил Генпрокуратуре сформировать черный список заемщиков этих двух банков, которые откажутся погашать просроченную задолженность.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО поручил Генпрокуратуре сформировать специальную рабочую группу, которая будет отслеживать ситуацию с возвратом денег недобросовестными заемщиками указанных банков.

Главе Нацбанка Владимиру СТЕЛЬМАХУ Президент дал отдельное поручение в течение двух дней (по истечении указанных ранее 5 дней – УНИАН) «проинформировать все банковское сообщество, население о недобросовестных юридических и физических лицах, которые взяли деньги в этих двух банках и не вернули».

Также В.ЮЩЕНКО поручил Нацбанку провести проверку банков, в которых недобросовестные заемщики «Укрпромбанка» и банка «Надра» кредитовались параллельно, и обязать эти банки обеспечить стопроцентное резервирование по кредитам таких недобросовестных заемщиков.

Справка УНИАН. ООО «Укрпромбанк» зарегистрировано в 1989 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 9,47 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 12,982 млрд. грн., обязательства – 12,147 млрд. грн., уставный капитал - 836 тыс. грн., собственный капитал – «минус» 2 млрд. 677,417 млн. грн.

Банк завершил первое полугодие 2009 года с убытками 4,603 млрд. грн., 2008 год – с прибылью 17,912 млн. грн.

С 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» была введена временная администрация НБУ.

В сентябре Министерство финансов и НБУ согласовали механизм передачи активов и пассивов физических лиц – вкладчиков «Укрпромбанка» в другие государственные банки.

Сегодня, 7 октября, премьер-министр Юлия Тимошенко заявила, что «Укрпромбанк» будет ликвидирован, а его активы и пассивы будут переведены в «Родовид Банк».

ОАО КБ «Надра» начало свою деятельность 26 октября 1993 года.

Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 26,292 млрд. грн., 30 млрд. 547 млн. 480 тыс. грн., обязательства – 28 млрд. 709 млн. 12 тыс. грн., собственный капитал – 797,573 млн. грн.

По итогам первого полугодия 2009 года «Надра Банк» получил убыток в размере 1,04 млрд. грн.

Крупнейшими акционерами банка «Надра» по состоянию на 1 июля 2009 года являлись компании «Novartik Trading Limited» (60,9967%) и «Manmade Enterprises Limited» (30,7406%).

В банке «Надра» с 10 февраля 2009 года введена временная администрация. Временный администратор – Валентина ЖУКОВСКАЯ.