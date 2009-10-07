Минфин разместил ОВГЗ на 1,7 млрд. грн.

Министерство финансов Украины 6 октября текущего года разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 1 млрд. 667 млн. 509 тыс. 345 грн.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Минфина, размещенном сегодня на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, Минфин разместил облигации на сумму 911 млн. 558 тыс. 350 грн. с доходностью на уровне 23% годовых и погашением 7 апреля 2010 года, облигации на сумму 82 млн. 868 тыс. грн. с уровнем доходности 22% годовых и погашением 15 сентября 2010 года, облигации на сумму 288 млн. 175 тыс. 550 грн. с уровнем доходности 25% годовых и погашением 11 апреля 2012 года, а также облигации на сумму 384 млн. 907 тыс. 445 грн. с уровнем доходности 20% годовых и погашением 26 сентября 2012 года.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов, Госбюджетом на 2009 год предусмотрено путем размещения ОВГЗ получить доходы на общую сумму 26 млрд. грн. (без учета бумаг, выпущенных правительством в рамках докапитализации коммерческих банков на 44 млрд. грн.).