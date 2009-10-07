Должников «Укрпромбанка» и банка «Надра» не будут пускать за границу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Государственной пограничной службе Украины (Госпогранслужбе) ввести запрет на выезд из Украины компаний и физических лиц, которые имеют неурегулированную кредитную задолженность перед «Укрпромбанком» и банком «Надра».

Как передает корреспондент УНИАН, с таким поручением Президент обратился к представителям Нацбанка во время совещания с банкирами, посвященного ситуации вокруг «Укрпромбанка» и банка «Надра».

«Все, кто имеют неурегулированные отношения в части погашения кредита перед этими двумя банками, должны быть лишены возможности выезда из Украины до полного погашения своих обязательств», – сказал В.ЮЩЕНКО, обращаясь к руководству Госпогранслужбы.

При этом он отметил, что данный запрет должен касаться как юридических, так и физических лиц – крупных недобросовестных заемщиков «Укрпромбанка» и банка «Надра».