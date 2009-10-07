Европарламент создал антикризисный комитет

Европарламент создал специальный комитет по вопросам финансового и экономического кризиса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено сегодня на заседании Европарламента.

Согласно решению, Комитет будет состоять из 45 членов и иметь мандат сроком на 12 месяцев.

Основной задачей Комитета названо проведение оценки последствий финансового и экономического кризиса на страны - члены ЕС, а также подготовка рекомендаций по восстановлению стабильности финансовых рынков.

“Мы должны извлечь уроки из экономического и финансового кризиса, чтобы он не повторился в будущем”, - заявил перед голосованием Президент Европарламента Ежи БУЗЕК.

Официально деятельность Комитета начнется с 8 октября, после того как Европарламент проголосует за его персональный состав.

Предполагается, что через 6 месяцев Комитет подготовит первый доклад, а второй, который будет включать рекомендации к действию, – перед завершением своего мандата.