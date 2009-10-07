Межбанк: доллар подешевел

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,2830/8,3425, к 12:00 цены выросли до 8,3310/8,3535. К закрытию торгов ценовые уровни достигли текущего максимума – 8,3525/8,3685 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2787/0,2803, к 12:00 цены поднялись до 0,2802/0,2814. К закрытию цены установились на уровне 0,2781/0,2797. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,7500 (-0,0525).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4712/1,4714, а к 15:05 понизились до 1,4686/1,4688. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,1875/12,2610, к 12:00 цены ушли вверх – 12,2660/12,2980. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли значений 12,2405/12,2880.