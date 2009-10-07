Денежная масса уменьшилась до 469,6 млрд. грн.

Денежная масса в сентябре т.г. уменьшилась на 0,3% (с начала года на 8,9%) - до 469,6 млрд. грн., монетарная база выросла на 0,1% (с начала года уменьшилась на 1,6%) - до 183,6 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины (НБУ).

«Ситуация на денежно-кредитном рынке в сентябре 2009 года характеризовалась определенным увеличением напряжения по причине усиления девальвационных ожиданий. В этих обстоятельствах Национальный банк Украины продолжал проводить более жесткую денежно-кредитную политику, усилив требования к формированию банками обязательных резервов, а также принимал другие меры по стабилизации ситуации на денежно-кредитном рынке», - говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что в условиях обострения политико-экономической ситуации в стране и соответствующего снижения уровня доходов в экономике значительная часть средств выводилась из банковской системы по истечении срока действия депозитного договора. Так, общий объем депозитов в сентябре уменьшился на 0,4% (с начала года на 11,1%) - до 318,2 млрд. грн., в т.ч. в национальной валюте - на 0,3% (с начала года - на 16,6%), в иностранной валюте - на 0,5% (с начала года - на 4%).

Депозиты физических лиц за сентябрь снизились на 0,8% - до 202,3 млрд. грн., объем депозитов юридических лиц увеличился на 0,3% - до 115,9 млрд. грн.

В Нацбанке отмечают, что перевод населением части свободных средств в иностранную валюту обусловил уменьшение в сентябре объема наличности вне банков в национальной валюте на 0,2% (с начала года - на 3,8%) - до 148,9 млрд. грн. Удельный вес наличности в структуре денежной массы в сентябре оставался на уровне предыдущего месяца (31,7%).

На динамику монетарной базы в сентябре повлияло увеличение объема корсчетов банков на 9% (с начала года уменьшение на 13,8%) - до 16,1 млрд. грн. Одним из факторов, которые способствовали этому, было уменьшение на 46% (до 3,6 млрд. грн.) объема средств правительства Украины в национальной валюте на счетах в Национальном банке Украины.

Общий объем обязательных резервов, сформированных банками за сентябрь 2009 года, составил 12,5 млрд. грн., в т.ч. перечислено банками 5,7 млрд. грн. на отдельный счет в Национальном банке Украины в соответствии с новыми требованиями к формированию банками обязательных резервов.

Объем операций по мобилизации свободных средств комбанков в сентябре составил 7,2 млрд. грн. (с начала года - 72,4 млрд. грн.), объем операций по рефинансированию банков в прошлом месяце составил 0,7 млрд. грн. (с начала года - 59,6 млрд. грн.).

Средневзвешенная процентная ставка по мобилизационным операциям в январе-сентябре 2009 г. составляла 6,8%, по операциям рефинансирования - 16,9%.

Общий объем кредитных вложений по состоянию на конец сентября составлял 724,4 млрд. грн., увеличившись за месяц на 0,2% (снижение с начала года на 1,3%). Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам, увеличился в сентябре на 1,1% (с начала года - на 3,9%), объем кредитов, предоставленных физическим лицам, уменьшился на 1,4% (с начала года на 10,1%).

Средневзвешенная ставка по кредитам в национальной валюте в сентябре выросла до 17,8% против 17,5% в августе, в иностранной валюте - снизилась до 10,1% с 10,2%. Средневзвешенная стоимость депозитов в национальной валюте в сентябре увеличилась до 12,4% с 11,6%, в иностранной - до 9,4% с 8,7%. Средневзвешенная стоимость кредитов на межбанковском рынке в сентябре выросла до 5,7% с 4,7% в августе, в том числе по кредитам овернайт - до 3,2% с 3,1%.