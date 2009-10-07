Ющенко поручил правоохранителям усилить борьбу с заемщиками

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от правоохранительных органов усилить борьбу с недобросовестными заемщиками проблемных банков.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом он заявил сегодня на встрече с акционерами и заемщиками “Укрпромбанка” и банка «Надра» при участии временных администраторов этих банков, представителей Национального банка, правоохранительных и судебных органов.

На встречу были приглашены крупнейшие заемщики эти двух банков, на которых приходится основная сумма проблемной задолженности: объем вкладов граждан в двух банках суммарно составляет около 15,4 млрд. грн., в то время как задолженность упомянутых заемщиков составляет 11,2 млрд. грн., или покрывает около 73% обязательств перед гражданами.

«Рассчитаться с вкладчиком – это значит каждому из вас рассчитаться с кредитами. И сейчас мы живем в обстоятельствах, когда определенная часть заемщиков прибегают к манипуляциям», - констатировал Президент.

В.ЮЩЕНКО предложил Национальному банку в лице временных администраторов провести переговоры со всеми недобросовестными заемщиками на протяжении ближайших 5 дней и найти компромисс в отношении способов погашения задолженностей, в том числе через реструктуризацию задолженности перед банком или погашение задолженности за счет имущества.

«Результатом этих переговоров должен стать график возвращения кредитов по всем основным заемщикам», - сказал Президент.

В то же время он предупредил о строгой ответственности тех заемщиков, которые не согласяться с этим предложением и фактически своими действиями продолжат уничтожать банки и лишать их возможности выплатить сбережения вкладчикам. «Земля должна гореть под теми структурами, которые не рассчитываются за взятые кредиты», - сказал В.ЮЩЕНКО, обращаясь к генеральному прокурору и председателю Службы безопасности.

Таким образом, в целях исправления этой ситуации глава государства поручил ГПУ создать рабочую группу при участии представителей временных администраторов банков, Национального банка, Службы безопасности, Министерства юстиции. Эта рабочая группа должна составить реестры всех дел против недобросовестных заемщиков и предоставить представителей для защиты интересов государства для включения их в качестве третьей стороны по делу.

В соответствии с отдельным поручением Президента, НБУ должен незамедлительно информировать общество и банковское сообщество о перечне недобросовестных физических лиц, предприятий и их руководителей и акционеров с рекомендацией воздержаться от сотрудничества с ними. НБУ также должен проверять, чтобы каждый банк, который предоставил или предоставит таким лицам кредит, сформировал под него резерв в размере 100% ссуды. «Я не хочу, чтобы Национальный банк или государство каким-то образом отвечали за сотрудничество с такими клиентами», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО также обратил внимание на слабую эффективность судебной системы, которая большей частью поддерживает заемщика, действия которого приводят к невозможности выплаты вкладов. Президент поручил Службе безопасности и Высшему совету юстиции дать оценку таким действиям.

Президент проиллюстрировал эту ситуацию на примере судебного решения в отношении группы компаний «Альфа-нефть» (сеть АЗС «ANP»). По данным В.ЮЩЕНКО, на протяжении марта 2009 года районными судами нескольких областей вынесены определения по девяти судебным делам об обеспечении исков физических лиц. Этими определениями “Укрпромбанку” было запрещено осуществлять какие-либо действия по обращению взыскания на залоговое имущество (АЗС, нефтебазы и др.). Истцами по этим делам выступали физические лица, которые, по утверждению администратора, не имеют никакого отношения ни к “Укрпромбанку”, ни к заставленному имуществу. “Укрпромбанк” даже не был привлечен ни как ответчик, ни как третье лицо, сказал глава государства.

Также В.ЮЩЕНКО привел пример, когда в срок менее чем два месяца суды вынесли решение о ликвидации предприятий-должников банка «Надра», которые принадлежали бывшим его владельцам и через которые были выведены значительные суммы из банка.

Президент обратился к председателю Высшего хозяйственного суда Сергею ДЕМЧЕНКО с просьбой поставить все дела, касающиеся банков, которые находятся под временной администрацией, на особенный учет. При этом не допускать рассмотрения таких дел без привлечения самого банка или, как третьей стороны, представителей Генеральной прокуратуры; обеспечивать все иски временных администраторов против недобросовестных заемщиков наложением ареста на денежные средства и имущество таких заемщиков; пересмотреть в порядке надзора все дела по списку, предоставленному временными администраторами с целью установления правосудности вынесенных решений.

Также Президент обратился к председателю Высшего совета юстиции Лидии ИЗОВИТОВОЙ с просьбой внести представление на освобождение от должностей судей, которые выносят неправосудные решения.

Кроме того, он констатировал и проблему взаимодействия временных администраторов банков с Государственной исполнительной службой. «Существуют случаи открытия, в условиях действующего моратория на удовлетворение требований кредиторов, исполнительного производства в интересах отдельных таких кредиторов с арестом средств на корсчетах и дестабилизацией и без того чувствительного состояния банковских учреждений, находящихся под временной администрацией», - сообщил Президент. Глава государства поручил министру юстиции Николаю ОНИЩУКУ внести необходимые изменения в ведомственные документы для прекращения такой практики.

Отдельно В.ЮЩЕНКО поручил Государственной пограничной службе усилить контроль границы с тем, чтобы каждый, кто способствовал дестабилизации работы банков, был лишен возможности выезда за границу страны до полного расчета по своим обязательствам. При этом Президент отметил, что действующее законодательство дает для этого необходимые основания.

Президент поручил Национальному банку и временным администраторам, Генеральной прокуратуре, другим сторонам, занимающимся решением проблем возвращения кредитов банков «Надра» и “Укрпромбанк”, каждые 2 недели информировать его и общественность о полученных результатах.