Шлапак: объединение двух калек ни к чему хорошему не приведет

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК считает решение о переводе активов и пассивов «Укрпромбанка» в «Родовид Банк» ошибочным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в беседе с журналистами.

А.ШЛАПАК отметил, что с этим согласился Национальный банк Украины.

«Насколько я знаю, Национальный банк был категорически против переводить этих вкладчиков именно в «Родовид Банк», поскольку объединение двух калек еще ни разу ни к чему хорошему не приводило. Именно поэтому НБУ настаивал на том, чтобы вкладчики были переведены в более сильный банк, который сможет благодаря высокой ликвидности выдержать возможный ажиотажный спрос, когда вкладчики («Укрпромбанка» – УНИАН) побегут снимать свои деньги», – отметил А.ШЛАПАК.

По его словам, такая логика НБУ вполне понятна, так как в банке, где возврат вкладов на 100% гарантируется государством, в частности, речь шла об «Ощадбанке», удержать вкладчика проще, «чем в банке, в котором, и это полный абсурд, продлен мораторий».

«Я думаю, что решение неправильное. Нужно было обязательно переводить их (вкладчиков – «Укрпромбанка») в «Ощадбанк», – считает А.ШЛАПАК

При этом он отметил, что поскольку решение о переводе вкладчиков «Укрпромбанка» в «Родовид Банк» принято, то перечисление средств нужно провести как можно более оперативно и при этом отменить в «Родовид Банке» мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение о переводе активов и пассивов «Укрпромбанка» в государственный «Родовид Банк».

По данным правительства общий объем депозитов, переведенных из «Укрпромбанка» в «Родовид Банк», составляет 7 млрд. 370 млн. грн.