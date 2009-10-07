Шлапак: НБУ должен снизить учетную ставку

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК считает целесообразным снижение учетной ставки НБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в беседе с журналистами.

Он отметил, что сегодня Национальный банк Украины оказался между двух огней: с одной стороны, НБУ необходимо удерживать учетную ставку на уровне, адекватном уровню инфляции, что, вероятно, он и будет делать, но учитывая, что учетная ставка сегодня является фактически условным показателем, Нацбанк, скорее, будет корректировать ставку рефинансирования. С другой стороны, НБУ понимает, что при существующей стоимости кредитных ресурсов говорить о восстановлении экономики нет оснований, и, таким образом, нужны меры, которые бы активизировали кредитование.

«Я думаю, что НБУ таким решением хочет показать тренд на снижение стоимости кредитных ресурсов. И я думаю, в условиях, в которых мы оказались, это правильный шаг и на это стоило бы пойти», - отметил А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, сегодня глава совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО сообщил о том, что учетная ставка НБУ в ближайшее время может быть пересмотрена в сторону снижения.

Справка УНИАН. В сентябре 2004 года размер учетной ставки НБУ был повышен с 7 до 7,5%, в октябре - до 8%, в ноябре - до 9%. В августе 2005 года размер учетной ставки был повышен до 9,5%, в октябре 2006 г. - снижен до 8,5%, в мае 2007 г. - снижен до 8%.

С 1 января 2008 года Нацбанк повысил учетную ставку с 8% до 10%, а с 30 апреля - до 12% годовых.

С 15 июня 2009 года учетная ставка снижена с 12% до 11% годовых, с 12 августа 2009 года - с 11% до 10,25% годовых.