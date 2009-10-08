Украина заинтересована в инвестициях Саудовской Аравии

Украина заинтересована в интенсификации двустороннего инвестиционного сотрудничества с Саудовской Аравией. На этом акцентировал первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ во время встречи с Временным поверенным по делам Королевства Саудовская Аравия в Украине, консулом Абдаллой Ар-РАШИДОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, во время встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в условиях мирового экономического кризиса.

А.ТУРЧИНОВ выразил убеждение, что с учреждением работы Посольства Саудовской Аравии в Киеве в июле этого года активизируется сотрудничество между обеими странами.

При этом первый вице-премьер отметил позитивную динамику в наращивании взаимного товарооборота на протяжении последних лет.

Справка УНИАН. В 2008 году товарооборот между двумя странами достиг 968,63 млн. долларов США, что на 441,21 млн. дол. или на 83,65% больше чем в 2007 году. Экспорт вырос на 82,7% или на 432,92 млн. дол. и составил – 956,39 млн. дол..

Рост экспорта состоялся за счет увеличения на 97,55% (303,88 млн. дол.) поставок зерновых культур и на 89,92% (или на 129,71 млн. дол.) поставок черных металлов.

Импорт увеличился в 3 раза и составил 12,24 млн. дол. Рост импорта состоялся за счет увеличения в 5 раз (или на 4,6 млн. долларов) поставок мебели и в 3,5 раза (на 3,5 млн. долларов) поставок полимерных материалов. Сальдо позитивное – 944,15 млн. дол..