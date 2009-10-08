ВЭБ может продлить валютные кредиты 6 крупнейшим компаниям

Возглавляемый премьер-министром Владимиром Путиным наблюдательный совет Банка развития (Внешэкономбанка) на заседании в четверг рассмотрит вопросы пролонгации валютных кредитов «Русалу», Evraz Group, «Газпром нефти», группе ПИК, «Ситрониксу» и компании Eco Telecom, через которую «Альфа-групп» владеет своей долей в «Вымпелкоме» на сумму более 8 миллиардов долларов.

«Предполагается обсудить условия пролонгации кредитов Внешэкономбанка, выданных российским компаниям для целей рефинансирования их обязательств перед иностранными финансовыми институтами. В частности - кредиты ОАО «Газпром Нефть», ОАО «Ситроникс», «Эко Телеком Лимитед», «Евраз Групп С.А.», «Юнайтед Компани РУСАЛ Лимитед», ОАО «Группа компаний ПИК», - сообщила в среду вечером пресс-служба правительства.

Кроме того, набсовет госкорпорации планирует обсудить создание дочерней структуры «ВЭБ Капитал» для управления активами в реальном секторе экономики, планы развития дочерних банков ВЭБа и возврат Банку России депозитов, которые были выделены на санацию этих банков, отмечается в сообщении, сообщает РИА «Новости».