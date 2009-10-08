Доллар снизился по отношению к евро

Котировки американской валюты на торговой сессии в четверг 8 октября опустились по отношению к единой европейской до минимальных отметок за последние две недели. Новые признаки восстановления мировой экономики спровоцировали рост спроса на высокодоходные валюты, сообщает k2kapital.. .

Сегодня американские деньги дешевеют по отношению к 15 из 16 наиболее торгуемых валют на фоне активного роста, наблюдаемого сегодня на азиатских биржевых площадках. Инвесторы весьма позитивно оценили новую порцию макроэкономических новостей из Европы. Министерство экономики Германии сообщило накануне о том, что в августе объем промышленных заказов в стране с учетом сезонных факторов увеличился на 1,4%, сильнее, чем ожидалось.

На этом фоне сегодня за один евро предлагают уже $1,4770 против $1,4691 накануне вечером на торговой сессии в Нью-Йорке, курс повышался до $1,4774 за евро, максимальной отметки с 24 сентября. Евро укрепляется и по отношению к японской иене – со 130,18 иены/евро до 130,33 иены/евро. К доллару иена, напротив, растет – с 88,61 иены/доллар до 88,23 иены/доллар. Накануне котировки страны "восходящего солнца" поднимались до 88,01 иены/доллар, максимальной отметки более чем за 8 месяцев.

Весьма благоприятным образом складывается ситуация на торговых площадках для австралийского доллара, котировки которого взлетели на фоне данных о занятости, которая в прошлом месяце неожиданно увеличилась. К американскому "коллеге" австралийский доллар укрепляется на 1,3% до 90,24 американских цента, максимальной отметки с августа прошлого года.