Кризис показал ошибочность экономических теорий

Самый тяжелый со времен Великой депрессии кризис выявил победителей и проигравших в разных сферах — от государств до экономических теорий, сообщает Дело.

Отличительная черта нынешнего экономического кризиса — его синхронное воздействие на весь мир. Волна негативных последствий от краха Lehman Brothers прокатилась по всему земному шару. Последующее восстановление экономик разных стран также более или менее совпало по времени.

Рецессия и финансовый кризис обнажили сильные и слабые стороны экономических моделей, институтов, отдельных деятелей и теорий.

С экономиками дело обстоит достаточно просто. Экономисты, верившие в теорию "отвязывания", в соответствии с которой экономики ряда развивающихся стран все меньше зависят от экономик развитых и их не затронет кризис в США, оказались не правы. Тем не менее Китай продолжает демонстрировать внушительные темпы роста. Согласно последним консенсус-прогнозам, в этом году китайский ВВП увеличится на 8,3% по сравнению с 9% в 2008 г.

Без сомнения, одна из причин этого — возможность Пекина действовать быстро и решительно, не тратя времени на политические дебаты. "Беспрецедентный мировой экономический кризис принес огромные потери китайской экономике. Однако мы приняли вызов и уверенно справились с трудностями", — заявил в сентябре премьер-министр Вэнь Цзябао.

Демократическая Индия тоже неплохо справляется с кризисом. Ожидается, что ее ВВП вырастет в этом году на 6,2%. Растущая экономическая мощь Китая и Индии помогает понять, почему явным победителем в этом кризисе можно назвать саммиты "двадцатки", на которых представители быстро растущих развивающихся стран сели за один стол с лидерами крупнейших развитых экономик. Гегемонии западных индустриальных держав брошен вызов.

Но хотя большинство развивающихся экономик чувствует себя относительно неплохо, есть и исключения. По Мексике ударил не только кризис в США, но и эпидемия гриппа A/H1N1, и падение добычи нефти. Многие быстро развивающиеся экономики Восточной Европы оказались не способны поддержать темпы роста, когда разразился кризис. Россия пала жертвой зависимости от цен на сырье и неспособности развить отечественную промышленность.

Страны с низким доходом оказались в еще более бедственном положении после того, как кризис снизил объемы торговли, инвестиций и помощи беднейшим странам. По оценкам Всемирного банка, число людей, живущих в крайней нищете, увеличится на 90 млн.

Если судить исключительно по динамике ВВП, дела в США обстоят не так уж плохо. В этом году ожидается снижение ВВП лишь на 2,6%. Другие развитые экономики оказались куда более уязвимы перед падением спроса на их экспорт: ВВП Германии, согласно консенсус-прогнозу, в 2009 г. снизится на 5%, Японии — на 5,7%.

Европа пострадала меньше всех

Тем не менее Германия, Япония и Франция получают утешительный приз за то, что из рецессии им удалось выбраться уже во II квартале этого года — раньше, чем США и Великобритании, которые страдают от падения потребительского спроса своих граждан. Франция может получить и специальную медаль за устойчивость: крепкий, хотя и не чересчур сильный внутренний спрос оказался хорошим подспорьем во время проблем у зарубежных потребителей. Ожидается, что французский ВВП сократится в этом году на 2%. По нынешним временам это вполне приличный результат.

На фондовых рынках есть свои победители и проигравшие, причем иногда весьма неожиданные. Акции технологических компаний после падения Lehman Brothers стали одними из лидеров рынка: их толкает вверх надежда на то, что после стабилизации экономики в 2010 г. они получат существенную прибыль. Нефтяные компании оказались среди проигравших, их подкосило резкое падение цен на нефть. Но и карьера дровосека тоже не помогла бы спастись от шторма в мировой экономике: из-за структурного кризиса в бумажной промышленности акции лесозаготовительных компаний демонстрируют плохую динамику.

Банки зарабатывают на кризисе

Хуже всех пришлось акциям финансовых компаний. Но то, что банки лишились расположения инвесторов, не означает, что банкиры — главные жертвы кризиса. Напротив: никогда прежде ни один сектор во всем мире не получал такого объема госсредств, который быстро позволил ему вернуться к прибыльности.

Щедрость государства в виде субсидий потребителям, желающим утилизировать старый автомобиль и купить новый, более экономичный, испытали на себе и автопроизводители. Вот почему их акции еще не в таком бедственном положении, как могли бы быть.

Партии левого толка, критикующие капитализм, неожиданно оказались среди проигравших от кризиса. Их лозунги бесстыдно украли правительства всех политических спектров. "Мы оказались в ситуации, когда даже правые партии могут высказываться за активное вмешательство государства в экономику", — говорит главный экономист Unicredit Марко Аннунциата. В сентябре Левая партия Германии показала на выборах неплохие результаты, но левоцентристы в лице социал-демократов потеряли значительную часть голосов. Их лидер Франк-Вальтер Штайнмайер назвал итоги голосования "горьким днем". Впервые за 11 лет социал-демократам пришлось уйти в оппозицию.

Аннунциата уверен, что международная торговля немало выиграла от кризиса. "Высказывалось немало опасений, что свобода торговли падет жертвой кризиса, — говорит он. — Но случилось нечто противоположное: международная торговля оказалась под защитой, и теперь она — двигатель экономического подъема".

Рынок не может себя регулировать

Кризис не принес хороших новостей сторонникам теории о том, что свободный рынок способен сам себя регулировать и корректировать. Бывший председатель ФРС США Алан Гринспэн был вынужден признать, что ошибался, "предполагая, что собственные интересы компаний, особенно банков и прочих, станут лучшей защитой для их акционеров".

А вот госчиновники, чья закулисная деятельность не пользовалась особой любовью, неожиданно обнаружили, что в их руках — судьбы крупных банков.

В самые острые моменты кризиса на коне оказывались энергичные, активные политические лидеры. В ноябре 2008 г. Барак Обама выиграл президентские выборы в США. Европейские политики и финансисты благодарили британского премьера Гордона Брауна за то, что убедил коллег по континенту принять в октябре план совместных действий по спасению банковской системы. Даже в консервативных политических кругах Германии отдали должное хозяину саммита в Париже, на котором принимался этот план, сверхактивному президенту Франции Николя Саркози.

Явным победителем выглядит МВФ, который взял на себя новую роль мирового пожарного и полицейского. Таким образом, доказано, что в долгосрочной перспективе осторожность приносит свои плоды.

У скандинавов лучшая модель экономики

Внимание всего мира привлекла скандинавская экономическая модель — благодаря тому, что Швеция и Финляндия в значительной степени смогли защитить от кризиса своих граждан. Эти страны известны своей щедрой системой социального обеспечения. Кроме того, они извлекли уроки из пережитого в начале 1990-х гг. банковского кризиса.

Радикальная англо-саксонская модель капитализма вышла из моды, а вот скандинавскую модель явно нельзя записывать в число проигравших, говорит Сикстен Конкман из исследовательского института Etla в Хельсинки. Однако в долгосрочной перспективе ее успех зависит от того, будет ли экономическая активность приносить государству достаточно средств для их перераспределения. "Развитая система социального обеспечения смягчает удар, но порождает риск, что вы не сможете снова добиться экономического роста и надолго окажетесь отягощены (бюджетным) дефицитом", — говорит Конкман.

Наконец, растущий во многих странах госдолг породил новую большую группу потенциальных жертв кризиса — молодое поколение. Есть риск, что именно ему придется платить по счетам, выплачивая повышенные налоги.