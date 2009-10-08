Золотовалютные резервы Японии выросли до исторического максимума

Золотовалютные резервы Японии в конце сентября 2009 года выросли, по сравнению с предыдущим месяцем, на 10,25 млрд. долл., достигнув наивысшего уровня за всю историю ведения подобной статистики в стране - 1,052 трлн долл.

Нельзя однозначно сказать, что это положительная новость. Рост золотовалютных резервов Японии во многом состоялся за счет укрепления йены. Но это укрепление крайне отрицательно повлияло на динамику японского экспорта и результаты работы экономики страны в целом.