Дефицит бюджета США достиг рекордной суммы 1,4 трлн долл.

Дефицит бюджета США к 30 сентября т.г. достиг рекордной суммы в 1,4 триллиона долларов. Согласно данным бюджетного департамента конгресса, дефицит равен 9,9% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Этот очередной антирекорд американской экономики во многом вызван государственной программой спасения.. На текущий момент дефицит оплачивает мировая экономика, покупая государственные ценные бумаги США. Но, если эти ценные бумаги перестанут покупать, экономика США может подойти к рубежу дефолта, т.к. уровень дефицита бюджета выше 10% ВВП считается критическим.