Статуправление ЕС пересмотрело прогноз падения ВВП с 0,1% до 0,2%

Статистическое управление Евросоюза пересмотрело оценку падения ВВП еврозоны во II квартале текущего года по сравнению с I кварталом – с 0,1% до 0,2%. Пересмотр вызван более низкими, чем ожидалось, показателями потребительских расходов, объемов инвестиций и экспорта. ВВП еврозоны во II квартале 2009 года по сравнению со II кварталом 2008 года снизился на 4,8%, предварительная оценка – на 4,7%.

Страны Еврозоны проигрывают Китаю, Индии и Австралии, где падения ВВП удалось избежать. Когда создавали зону евро, была большая надежда, что за счет единой валютной зоны экономика Европы окажется более защищенной от кризисов, прежде всего от кризиса снижения потребления. Но прогнозы не оправдались. Слишком разные страны объединяет еврозона -как по уровню развития, так и поведению бизнеса.