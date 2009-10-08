Украинцы в сентябре сняли с депозитов 1,2 млрд грн.

Население продолжает забирать свои деньги из банков. Больше всего украинцы не желают хранить в банках свои гривневые сбережения. По мнению депутата Королевской, всему виной недоверие к банковской системе и слишком высокие ставки по кредитам, пишет Дело.

Совокупный отток депозитов из банковской системы в сентябре составил 1,248 млрд гривен, сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

"В условиях обострения политико-экономической ситуации в стране и соответствующего снижения уровня доходов в экономике значительная часть средств выводилась из банковской системы по окончании срока действия депозитного договора", – указывается в сообщении.

По данным НБУ, общий объем депозитов в сентябре уменьшился на 0,4% (с начала года на 11,1%) – до 318,2 млрд гривен, в том числе в национальной валюте – на 0,3% (с начала года – на 16,6%), в иностранной валюте – на 0,5% (с начала года – на 4,0%).

Депозиты физических лиц в сентябре снизились на 0,8%, до 202,3 млрд гривен, тогда как объем депозитов юридических лиц увеличился на 0,3% – до 115,9 млрд гривен.

По данным Нацбанка, средневзвешенная стоимость депозитов в национальной валюте в сентябре увеличилась до 12,4% с 11,6%, в иностранной – до 9,4% с 8,7%.

Доверия к банкам нет из-за высоких процентов

"На руках у населения сейчас, по оценкам экспертов, более 40 млрд долларов", - заявила председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия Королевская, сообщает УНИАН. Такая ситуация, по ее мнению сложилась из-за недоверия людей к банковской системе. А чтобы вернуть это доверие, нужно возобновить кредитование отечественной промышленности.

По мнению Королевской, кредитование в Украине можно возобновить только при снижении процентных ставок. Сейчас ставки по кредитам в гривне для предприятий превышают 25% годовых. По ее мнению, такие ресурсы дороги даже для крупных промышленных компаний, не говоря уже о средних и малых. Поэтому процентные ставки по кредитам в национальной валюте для национальных предприятий необходимо снизить хотя бы до 12% годовых.