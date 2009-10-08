Наличный курс доллара не изменился – 8,35/8,41 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,35 грн./долл., продают – по 8,41 грн./долл. Курс почти не изменился по сравнению с 7 октября.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,30-8,38 грн./долл., по продаже – в пределах 8,39-8,45 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках почти не изменился по сравнению с 7 октября и сегодня составляет 12,29/12,44 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,17-12,39 грн./евро, по продаже – в пределах 12,37-12,70 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 7 октября повысился на 0,3% и составляет 0,2713 грн./рубль, курс продажи не изменился – 0,2835 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2078-0,279 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,279-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,34 грн./долл., продажи – 8,40 грн./долл. Курс почти не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,30-8,37 грн./долл., по продаже – в пределах 8,38-8,45 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева почти не изменился с 7 октября и сегодня составляет 12,29/12,43 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,18-12,35 грн./евро, по продаже – в пределах 12,37-12,70 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 7 октября повысился на 0,7% и составляет в среднем 0,2682 грн./рубль, продажи – на 0,2%, до 0,2842 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2078-0,278 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,28-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,30/8,45 грн., евро – 12,15/12,50 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,30/8,45 грн., евро – 12,00/12,70 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,23/8,40 грн., евро – 12,10/12,45 грн., рубль – 0,273/0,283 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 8 октября, составляет: гривни к доллару США – 8,01, к евро – 11,769894, к российскому рублю – 0,26896.