Должников могут ограничить в праве выезда за границу

Национальный банк Украины предлагает банкам инициировать ограничение их должникам права выезда за границу. Об этом говорится в письме НБУ от 7 октября 2009 года № 18-312/4255-18700, которое имеется в распоряжении УНИАН.

«…Гражданину Украины, который имеет паспорт, может быть временно отказано в выезде за границу в случае, если к нему подан гражданский иск в суд - до окончания производства по делу, а также если он уклоняется от выполнения обязательств, возложенных на него судебным решением, - до выполнения обязательств», - говорится в письме регулятора со ссылкой на законодательные и нормативные акты Украины.

НБУ указывает, что, в частности, банк «Надра» активно принимает меры по надлежащей защите прав вкладчиков и других кредиторов банка путем обеспечения исков о взыскании денежных сумм с отдельных должников банка, являющихся гражданами Украины, в виде временного ограничения в праве их выезда за границу. Банк «Надра» уже получил 32 соответствующих решения суда, которые, в том числе, направлены в пограничную службу Украины для выполнения в установленном порядке.

«…Национальный банк Украины предлагает банкам использовать в своей деятельности опыт ОАО "КБ "Надра"…», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вчера Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Государственной пограничной службе Украины ввести запрет на выезд из Украины компаний и физических лиц, имеющих неурегулированную кредитную задолженность перед «Укрпромбанком» и банком «Надра».