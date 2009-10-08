ЕЦБ требует от правительств ЕС снижения дефицита бюджета

Жан-Клод Трише (Jean-Claude Trichet) потребовал от европейских правительств в первую очередь пройти через процедуру сворачивания аварийных мер помощи экономики для того, чтобы Европейский центральный банк имел возможность поддержать восстановление Европы с помощью рекордно низких процентных ставок и денежных вливаний, передает k2kapital со ссылкой на Bloomberg.

В то время как экономический подъем позволяет политикам спокойно обдумывать, как они будут сворачивать меры по стимулированию экономики, президент Европейского центрального банка требует выполнения законодателями плана сокращения крупнейшего дефицита бюджета региона со времен ввода в обращение евро в 1999 г, возникшего вследствие применения этих чрезвычайных мер поддержки банковской системы и экономики в целом.

Неспособность политиков к разработке плана, а затем его осуществления могут привести к росту задолженности и инфляции, вынуждая ЕЦБ повышать процентные ставки более быстрыми темпами. Это затем может угрожать экономическому подъему путем укрепления курса евро и увеличения доходности государственных облигаций.

Решение Европейского центробанка по ключевой ставке должно быть озвучено сегодня в 15.45 мск.