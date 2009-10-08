«Родовид Банк» в силах справиться со средствами «Укрпромбанка»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что «Родовид Банк» в силах справиться с увеличившейся нагрузкой после перевода в него активов и пассивов «Укрпромбанка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге в Черновицкой области.

«Родовид Банк» - сильный банк. После того, как его национализировало государство, он абсолютно нормально обеспечивает все платежи, и поэтому люди будут защищены», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 8 октября принял решение о переводе активов и пассивов «Укрпромбанка» в государственный «Родовид Банк».

По словам Ю. ТИМОШЕНКО, обслуживание депозитных вкладов, переведенных из «Укрпромбанка» в «Родовид Банк», начнется через месяц, поскольку сначала надо провести все необходимые технические процедуры по переводу и оформлению этих депозитов в новом банке.

Она сообщила, что общий объем депозитов, переведенных из «Укрпромбанка» в «Родовид Банк», составляет 7 млрд. 370 млн. грн.

Справка УНИАН. ООО «Укрпромбанк» зарегистрирован в 1989 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 9,47 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 12,982 млрд. грн., обязательства – 12,147 млрд. грн., уставный капитал – 836 тыс. грн., собственный капитал – «минус» 2 млрд. 677,417 млн. грн.

Банк завершил первое полугодие 2009 года с убытком 4,603 млрд. грн., в 2008 году – с прибылью 17,912 млн. грн.

С 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» была введена временная администрация НБУ.

В сентябре Министерство финансов и НБУ согласовали механизм передачи активов и пассивов физических лиц – вкладчиков «Укрпромбанка» в другие государственные банки.

ОАО «Родовид Банк» зарегистрировано в 1990 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 8,73 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 8,827 млрд. грн., обязательства – 8,942 млрд. грн., уставный капитал – 783 тыс. грн., собственный капитал – «минус» 211,802 млн. грн.

По итогам первого квартала 2009 года чистая прибыль «Родовид Банка» составила 1,529 млн. грн.

«Родовид Банк» закончил І полугодие с убытком 1,51 млрд. грн. против 54,9 млн. грн. прибыли годом ранее.

По данным банка, на 1 апреля 2009 года основным его акционером являлось ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций.

В середине июля Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9721% (1 560 286 111 штук) акций банка.

Нацбанк с 16 марта т.г. ввел в ПАО «Родовид Банк» временную администрацию сроком на один год. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов был введен на шесть месяцев – с 16 марта по 15 сентября 2009 года.

Позже Национальный банк Украины продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Родовид Банк» до 16 октября 2009 года.