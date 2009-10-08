Комитет ВР: проект бюджета-2010 не соответствует закону

Бюджетный комитет Украины отмечает ряд несоответствий законопроекта «О государственном бюджете Украины на 2010 год» действующему законодательству. Об этом заявил председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Николай ДЕРКАЧ во время выступления в парламенте.

По его словам, Комитет трижды собирался на свои заседания, но из-за отсутствия кворума не смог представить свои рекомендации.

Н.ДЕРКАЧ сообщил, что правительство не предоставило Комитету подтверждающих расчетов по доходной и расходной частям бюджета, а также по прогнозным макропоказателям. Кроме того, проект бюджета-2010 подготовлен на базе Бюджетного кодекса, который не вступил в силу как закон.

Председатель Комитета подчеркнул, что ряд предлагаемых в проекте норм не соответствуют действующему законодательству. Например, планирование предельного размера государственного долга в разрезе нескольких валют, предоставление возможности правительству осуществлять заимствования более запланированного уровня, внесение изменений в действующее налоговое законодательство.