Банки лишаются опоры - население тратит последнее…

Еще совсем недавно статистика нас баловала тем, что в Украине наличка на депозитных счетах к сентябрю неустанно росла, однако первый месяц осени внес свои "пасмурные" коррективы.

Новый период старой истории

Так, по данным Нацбанка, общий объем депозитов в сентябре сократился на 0,4% (с начала года на 11,1%) - до 318,2 млрд. грн., в т.ч. в национальной валюте - на 0,3% (с начала года - на 16,6%), в иностранной валюте - на 0,5% (с начала года - на 4%). Депозиты физических лиц за сентябрь снизились на 0,8% - до 202,3 млрд. грн., объем депозитов юридических лиц увеличился на 0,3% - до 115,9 млрд. грн.

НБУ объяснил ситуацию тем, что увеличилось напряжение в связи с усилением девальвационных ожиданий. При этом регулятор подчеркивает, что в условиях обострения политико-экономической ситуации в стране и соответствующего снижения уровня доходов в экономике значительная часть средств выводилась из банковской системы по истечении срока действия депозитного договора. А перевод населением части свободных средств в иностранную валюту обусловил уменьшение в сентябре объема наличности вне банков в национальной валюте (на 0,2% (с начала года - на 3,8%) - до 148,9 млрд. грн.).

Сценарий вышел неудачным

Цифры - вещь упрямая, поэтому стоит разобраться, почему в сентябре население начало активно изымать деньги с депозитов? Не стоит списывать только на нехватку доверия к банковской системе (оно действительно невысоко), но до этого же, фактически с апреля, украинцы несли деньги на депозиты и причем очень активно. За период апрель-сентябрь население дополнительно разместило на банковских депозитах почти 10 млдр. грн. Только в августе дополнительно на банковских депозитах было размещено 2,5 млрд. грн.

И вот, по осени депозиты начали опадать. Отток денег носит комплексный характер.

Первый фактор. Сентябрь стал месяцем начала массового возврата денег с ранее замороженных депозитных счетов «Родовид Банка». В результате введения временной администрации в банке под табу попало более 2,6 млрд. грн. населения. После того, как мораторий был снят, украинцы кинулись изымать средства. В спешке населения немалую роль сыграл затянувшийся процесс рекапитализации «Родовида» - эмоции и отрицательные настроения перешли предел допустимого.

Вторым фактором можно назвать валютные спекуляции. В сентябре доллар резко начал расти, подобравшись к уровню 9 грн./долл. А на наличном рынке «зеленый» даже был дороже. Естественно, у населения начало формироваться мнение, что скоро курс будет выше 10 грн./долл., а такие резкие колебания всегда вызывают панику. И первое, что приходит на ум - быстро забрать деньги с банковского депозита, что вполне понятно и оправданно с точки зрения вкладчика.

Третий фактор – то, о чем стараются не говорить ни политики, ни аналитики. Уже фактически год, как Украина живет в условиях кризиса. За это время жизнь для большинства населения стала сложнее - снижение реальных доходов, потеря работы, сокращение источников дохода на фоне подорожания продуктов, вещей, услуг. В результате, вместо того, чтобы накапливать, население начинает проедать сбережения. Фактически наша экономика подошла к той черте, когда население может существовать только за счет своих сбережений, текущие доходы не позволяют ему сделать это.

Сама по себе величина оттока денег с банковских депозитов физических лиц в сентябре небольшая - 1,59 млрд. грн., по сравнению с предыдущими месяцами, когда население разместило на банковских депозитах около 2-4 млрд. грн. Угроза заключается в другом - чтобы этот отток не стал тенденцией, что в условиях низкого уровня кредитования банковского сектора является крайне опасным. Хотим мы того или нет, но на сегодня только за счет денег населения банки способны поддерживать свои пассивы. Ни средства юридических лиц, ни инвестиции из-за рубежа, ни вложения акционеров не позволяют банкам пополнить финансы. Держитесь, украинцы, надежда только на нас…

Дмитрий Поддубный, президент КФ «Ринако-прогресс» (для УНИАН)