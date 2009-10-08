Результаты целевого аукциона НБУ 2 октября

Національний банк України 2 жовтня 2009 року провів цільовий валютний аукціон для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб - резидентів, а також фізичних осіб - резидентів - суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), що обумовлені необхідністю погашення заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті.

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано – 1558 тис. швейцарських франків наступним 6-ти банкам: АКІБ "УКРСИББАНК", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ, АТ "ОТП Банк", АТ "Укрексімбанк", ВАТ КБ "НАДРА", м.Київ.

Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні, швейцарські франки продавались за курсом 7,69 грн. за 1 швейц. франк.