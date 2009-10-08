Регионал предлагает вернуть проект бюджета-2010

Представитель фракции Партии регионов Александр ПЕКЛУШЕНКО предложил проект постановления, которым предусматривается законопроект «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» отклонить и отправить его Кабинету министров на доработку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПЕКЛУШЕНКО заявил сегодня на заседании Верховной Рады, которая рассматривает проект госбюджета-2010.

По его словам, это необходимо для того, чтобы привести документ в соответствие с Конституцией Украины и Бюджетным кодексом.

Как сказал А.ПЕКЛУШЕНКО, проектом постановления предусмотрено, что правительство в течение недели должно доработать проект бюджета на следующий год, а тот проект бюджета, который сегодня подан правительством, «это бюджетная авантюра».

Депутат отметил, что проект не согласовывается «с требованиями норм Конституции, действующего законодательства, в частности, в вопросе относительно размеров социальных стандартов».