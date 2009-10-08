Банк Англии сохранил ставку на уровне 0,5%

Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 0,5% годовых, а объем программы выкупа активов – на отметке 175 млрд фунтов, говорится в сообщении британского Центробанка.

Стоимость рефинансирования для британских банков остается неизменной седьмой месяц подряд, передает Reuters.

Европейский Центробанк также оставил ключевую процентную ставку без изменений. На заседании в четверг, 8 сентября, ЕЦБ оставил ставку на прежнем уровне – 1%.