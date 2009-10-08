Банк Англии сохранил ставку на уровне 0,5%
16:25, 08 октября 2009Финансы
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Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 0,5% годовых, а объем программы выкупа активов – на отметке 175 млрд фунтов, говорится в сообщении британского Центробанка.
Стоимость рефинансирования для британских банков остается неизменной седьмой месяц подряд, передает Reuters.
Европейский Центробанк также оставил ключевую процентную ставку без изменений. На заседании в четверг, 8 сентября, ЕЦБ оставил ставку на прежнем уровне – 1%.
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