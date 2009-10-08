Межбанк: доллар подешевел

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,3620/8,3940, к 12:00 цены упали – 8,3420/8,3770. К закрытию торгов ценовые уровни достигли дневного минимума - 8,3015/8,3230 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2821/38, к 12:00 цены снизились - 0,2815/29. К закрытию цены установились на уровне - 0,2812/22. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,6100 (-0,1025).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4685/1,4785. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,3610/12,4030, к 12:00 цены ушли вниз 12,3080/12,3520. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли следующих значений – 12,2505/12,2850.