Госфинуслуг разобралась еще с тремя СК

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг аннулировала все лицензии на осуществление страховой деятельности ЗАО «Страховая компания «Атлант-Н» (г. Киев). Об этом сообщается на сайте Госфинуслуг.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято комиссией на сегодняшнем заседании.

Также сообщается, что Госфинуслуг приостановила действия лицензий ОДО «Страховая компания «Абсолют» (г. Киев).

Кроме того, комиссия аннулировала все лицензии на осуществление страховой деятельности ОДО «Страховая компания «Капитал» (г. Киев) и исключила компанию из Государственного реестра финансовых учреждений.

Справка УНИАН. На 1 июля 2009 года в Украине зарегистрировано 477 страховых компаний, в т.ч. СК «life» – 75 компаний, СК «non-life» – 402 компании.