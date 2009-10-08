Эксперт: жесткая монетарная политика НБУ оправдана

Жесткая монетарная политика Национального банка Украины (НБУ) на данный момент оправдана. Так прокомментировал УНИАН текущие действия НБУ экономист инвестиционной компании Concorde Capital Никита МИХАЙЛИЧЕНКО.

По его мнению, основной целью сдерживания роста денежной базы для НБУ очевидно является ограничение девальвационного давления на курс гривны в условиях хрупкости валютного рынка и отсутствия доверия к гривне. Такие приоритеты политики НБУ, по словам Н.МИХАЙЛИЧЕНКО, лишают его возможности стимулирования реального сектора экономики путем расширения своего баланса, то есть монетарными инструментами, как это происходит сейчас в других странах.

В то же время эксперт отметил, что считает такие приоритеты оправданными в нынешней ситуации высокой долларизации экономики и существенных рисков в бюджетной политике. К тому же, по его информации, монетарная политика пока не создает существенных препятствий для развития реального сектора экономики – в условиях реального и номинального сокращения ВВП текущий уровень монетизации, который составляет около 47% и превышает уровень 2008 года (45-46%). «Очевидно, что такая монетарная политика не несет и больших инфляционных рисков», - добавил Н.МИХАЙЛИЧЕНКО.

В то же время, по его словам, такая ситуация создает риски в перспективе. «Если внутренний валютный рынок не вернется в состояние устойчивого превышения валютного предложения над спросом, у НБУ могут отсутствовать эффективные инструменты для обеспечения экономики гривневой массой: операции на открытом рынке затруднены из-за неразвитости вторичного рынка ОВДП, а использование учетной ставки как инструмента монетарной политики не имеет истории применения в Украине", - отметил эксперт. По его словам, до осени 2008 года основным эмиссионным каналом были гривневые интервенции НБУ на валютном рынке, а рефинансирование банков и операции с ценными бумагами имели лишь маргинальный эффект на динамику предложения денег в экономике. "Такая ситуация может послужить дополнительным препятствием для восстановления экономики в 2010 - начале 2011 гг.", - отметил Н.МИХАЙЛИЧЕНКО.