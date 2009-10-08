Меры Ющенко по банковской системе помогут работе с заемщиками

Временный администратор "Укрпромбанка" Константин РАЕВСКИЙ убежден, что меры, предусмотренные в указе Президента (о мерах по обеспечению возобновления стабильности в банковской системе УНИАН), помогут в работе с проблемными заемщиками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в четверг на пресс-конференции.

По его словам, на сегодня 50% кредитного портфеля юридических лиц является проблемным. При этом, 40% из общего объема кредитного портфеля в 11 млрд. грн. – это кредиты компании "Альфа-Нафта" (под залог сети заправок ANP – УНИАН), из которых 95% не обслуживается.

В структуре кредитного портфеля 80% занимают кредиты юридических лиц, 20% - физических лиц.

Из общего объема депозитов в 7 млрд. грн., 5,7 млрд. грн. – это вклады 457 тыс. вкладчиков в пределах гарантированной суммы (150 тыс. грн. - УНИАН), а остальная сумма – превышает 150 тыс. грн., и количество собственников таких депозитов составляет 23 тыс. человек.

Как сообщалось, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о мерах по обеспечению возобновления стабильности в банковской системе.

Президент рекомендует Национальному банку Украины определить с участием временных администраторов банков перечень наибольших недобросовестных заемщиков банков, обеспечить в пятидневный срок завершение временными администраторами переговоров с такими заемщиками относительно сроков и способов погашения их задолженности перед банками.

Также НБУ должен проработать в двухдневный срок по результатам проведенных переговоров с недобросовестными заемщиками вопросы создания реестра недобросовестных заемщиков с целью сокращения рисков банков во время обслуживания кредитной задолженности таких заемщиков, а также исключения возможности участия недобросовестных заемщиков в закупке товаров, работ и услуг за государственные средства с привлечением к этому соответствующих государственных органов.

Нацбанк должен информировать еженедельно общественность о состоянии возобновления стабильности в банках, где назначены временные администрации.

Кроме того, НБУ должен обеспечить обращение временных администраторов в Высший совет юстиции по поводу освобождения судей от должностей при наличии предусмотренных частью пятой статьи 126 Конституции Украины оснований.

В соответствии с указом, правительство должно принять меры по обеспечению в установленном порядке приведения нормативно-правовых актов министерств и других центральных органов исполнительной власти в соответствие с требованиями Закона Украины «О банках и банковской деятельности» в части запрета на осуществление соответствующих взысканий на протяжении действия моратория, а также с требованиями законов относительно досудебного урегулирования споров.

Правительство должно контролировать законность исполнительного производства относительно взыскания средств учреждениями банков или в интересах кредиторов банков; соблюдение требований закона относительно временного отказа в выезде за границу гражданам Украины, которые имеют невыполненные кредитные обязательства.

Президент рекомендует Генеральной прокуратуре осуществить анализ состояния соблюдения законности органами дознания и досудебного следствия во время рассмотрения заявлений о совершении правонарушений, связанных с нанесением вреда банку в связи с невыполнением заемщиками банков кредитных обязательств, а также проанализировать постановления об отказах в возбуждении уголовных дел по таким заявлениям, и в случае необходимости принять соответствующие меры реагирования.

Генпрокуратура должна образовать с участием представителей Нацбанка, Службы безопасности Украины, других государственных органов, временных администраторов банков рабочую группу по выработке мер, направленных на обеспечение защиты прав и интересов клиентов банков, в том числе граждан - вкладчиков банков.

Президент рекомендует Фонду гарантирования вкладов физических лиц проработать вопрос о переводе банков - временных участников фонда в категорию участников фонда в случае изменения ситуации в банках.

В.ЮЩЕНКО предлагает Верховному Суду Украины обобщить судебную практику относительно решения дел, по которым истцами являются банки, где назначены временные администрации.

Справка УНИАН. ООО «Укрпромбанк» зарегистрирован в 1989 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 9,47 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 12,982 млрд. грн., обязательства – 12,147 млрд. грн., уставный капитал - 836 тыс. грн., собственный капитал – «минус» 2 млрд. 677,417 млн. грн.

Банк завершил первое полугодие 2009 года с убытком 4,603 млрд. грн., в 2008 году – с прибылью 17,912 млн. грн.

С 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» была введена временная администрация НБУ.