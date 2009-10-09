Саудовская Аравия ведет с МВФ переговоры о "крупном взносе" в резервный капитал организации. Сообщая об этом со ссылкой на главу центрального банка королевства Мухаммада аль-Джасера, газета Wall Street Journal указывает, что эти усилия "в значительной мере направлены на то, чтобы доля собственности /Саудовской Аравии/ в Фонде не снижалась".

Размеры предполагаемого взноса аль-Джасер назвать отказался. Вместе с тем в публикации указывается, что речь идет "примерно о 10 млрд долл".

Wall Street Journal напоминает, что уровень представительства Эр-Рияда в МВФ намного превышает реальный удельный вес саудовской экономики. Королевство является одной из всего восьми стран, имеющих собственного исполнительного директора в составе cовета директоров Фонда. Он распоряжается пакетом голосов в 3,2 проц - при том, что доля его страны в глобальном ВВП, по оценкам Всемирного банка, составляла в 2008 г лишь 0,8 проц.

Для сравнения можно указать, что у России в МВФ сейчас лишь 2,73 проц голосов. По терминологии МВФ это делает нашу страну "недопредставленной", а Саудовскую Аравию - существенно "перепредставленной" в руководстве Фонда. Еще целый ряд "недопредставленных" стран, прежде всего Китай и Индия, ведут решительную борьбу за перераспределение национальных квот. И даже недавнее решение о передаче не менее 5 проц квот в МВФ от развитых держав странам с быстро растущими рынками воспринимается последними как лишь первый шаг в нужном направлении.

Как отмечает ИТАР-ТАСС, страны БРИК /Бразилия, Россия, Индия, Китай/ также поддерживают сейчас деньгами антикризисные усилия МВФ. Они согласились приобрести в этих целях облигации Фонда на сумму до 80 млрд долл - до 50 млрд долл у Китая и до 10 млрд долл у каждой из остальных стран группы.

В отдельном интервью службе Bloomberg тот же аль-Джасер опроверг недавнее известие о том, будто его страна ведет переговоры об отказе от доллара США при расчетах за нефть. "У нас нет никакой эмоциональной или политической привязанности к доллару, у нас есть собственный интерес, и он /доллар/ по-прежнему отвечает нашим собственным интересам", - сказал саудовский финансист.