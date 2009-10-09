В США учетная ставка будет еще долго на рекордно низком уровне
10:20, 09 октября 2009Финансы
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Заявляет глава ФРС
Базовая учетная ставка Федеральной резервной системы США, вероятно, будет оставаться на нынешнем рекордно низком уровне. Об этом сообщил председатель ФРС Бен Бернанке. Он отметил, что, по всей видимости, такая ситуация продлится еще долго, передает Би-би-си.
Сейчас учетная ставка находится на уровне 0-0,25%. Она не изменялась с декабря 2008г.
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