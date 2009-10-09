Эксперт: Украина «вписалась» в 210 млрд. грн.

Украина «вписалась» в потолок денежной базы в 210 млрд. грн. на конец сентября, установленный в рамках договоренностей с МВФ по кредитной программе stand-by.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, основными факторами сокращения монетарных агрегатов являются приобретение иностранной валюты и меньшие объемы рефинансирования со стороны НБУ. Хотя кредиты юридическим лицам и выросли на 5,3 млрд. грн. (на 1,1%) в сентябре, этот рост связан с кредитованием внутри государственного сектора экономики, считает экономист.

Как отметил А.БЛИНОВ, в сентябре Национальный банк выдал рефинансирования на 700 млн. грн. Для сравнения, в июле данный показатель составлял 2,3 млрд. грн., а в июне — 8,9 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, денежная масса в сентябре т.г. уменьшилась на 0,3% (с начала года на 8,9%) - до 469,6 млрд. грн., монетарная база выросла на 0,1% (с начала года уменьшилась на 1,6%) - до 183,6 млрд. грн.