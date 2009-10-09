Курс в комбанках: по доллару незначительно понизился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,32 грн./долл., продают – по 8,38 грн./долл. Курс незначительно понизился по сравнению с 8 октября.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,27-8,36 грн./долл., по продаже – в пределах 8,3599-8,43 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках также немного понизился по сравнению с 8 октября и сегодня составляет 12,25/12,40 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,12-12,35 грн./евро, по продаже – в пределах 12,3499-12,55 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 8 октября повысился на 0,8% и составляет 0,2733 грн./рубль, курс продажи не изменился – 0,2837 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,26-0,28 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,28-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,30 грн./долл., продажи – 8,38 грн./долл. Курс незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,28-8,321 грн./долл., по продаже – в пределах 8,3599-8,42 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева также немного понизился с 8 октября и сегодня составляет 12,26/12,40 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,20-12,32 грн./евро, по продаже – в пределах 12,33-12,50 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 8 октября повысился на 1% и составляет в среднем 0,2703 грн./рубль, продажи – без изменений – 0,2845 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,24-0,278 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,28-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,30/8,43 грн., евро – 12,20/12,50 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,30/8,45 грн., евро – 12,00/12,70 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,23/8,40 грн., евро – 12,10/12,45 грн., рубль – 0,273/0,283 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 9 октября, составляет: гривни к доллару США – 8,01, к евро – 11,825163, к российскому рублю – 0,27025.