Профсоюзы требуют лишить директора Bank of America пенсии

Ведущий профсоюз США в четверг попросил "платежного царя" при администрации президента Обамы прекратить любые пенсионные выплаты исполнительному директору Bank of America Кеннету Льюису (Kenneth Lewis), сообщает Reuters.

Международный профсоюз обслуживающих работников (Service Employees International Union, SEIU) направил соответствующее письмо Кеннету Фейнбергу (Kenneth Feinberg), назвав Льюиса одним из главных архитекторов экономического кризиса, и заявив, что он не должен получать пенсию или выходное пособие до тех пор, пока банк не остановит поток лишений прав выкупа недвижимости и не увеличит объем кредитования.

"Налогоплательщики уже выделили почти $200 млрд. на субсидии Bank of America, - говорится в письме. - Эти огромные государственные инвестиции дают право налогоплательщикам влиять на практику выплаты компенсаций сотрудникам банка".

Льюис заявил 30-го сентября о том, что он уйдет в отставку с поста главного исполнительного директора в конце этого года, окончив тем самым 40-летнюю карьеру в Bank of America. Восемь последних лет Льюис работал в качестве CEO компании. Выходное пособие Льюиса включает $53,2 млн. из пенсионной программы и $72,8 млн. в виде других компенсаций.