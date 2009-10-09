Эксперт: до 2020 г. в мире будет несколько волн кризиса

Оптимистические заявления лидеров ряда стран о скором завершении кризиса не обоснованы. Об этом сегодня во время выступления на VII ежегодной сессии Мирового общественного форума "Диалог цивилизаций" (о. Родос, Греция), заявил член-корреспондент НАН Украины, экс-заместитель министра экономики Валерий МУНТИЯН.

По его словам, кризис будет усиливаться, поскольку продолжается накачивание мировой экономики ничем не подкрепленными деньгами, существующие технологии себя исчерпали, а новые еще не внедрены в производство.

«Мы будем наблюдать еще несколько волн глобального экономического кризиса вплоть до 2020 года, то есть до тех пор, пока индустриальную модель экономики не сменит информационная, - заявил В.МУНТИЯН. - Эти процессы будут сопровождаться ростом цен на нефть, газ, золото, экологически чистые продукты, поскольку природные ресурсы исчерпываются, а новые технологии еще не внедрены».

По его словам, в ближайшем будущем лидерами технологий широкого потребления станут нано- и биотехнологии.

Как сообщили УНИАН в «Агентстве стратегических решений «Голуб и Шинкаренко», В. МУНТИЯН также рассказал, что Украине не стоит ждать завершения этих процессов, а необходимо срочно начать переход на инновационную модель развития - перевести производства на экологически чистые и безотходные технологии, внедрить нано- и биотехнологии, новые материалы, информационные технологии, генную инженерию и др.

В то же время экономист отметил, что Украина, как и другие страны Содружества, не сможет этого сделать самостоятельно. Поэтому государства-участники СНГ объединили усилия для создания инновационной модели развития экономики.

«На сегодняшний день уже разрабатывается Межгосударственная целевая программа инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года (председатель рабочей группы В. Мунтиян), которая позволит к 2020 году повысить производительность труда в 2,5 раза, снизить на 70% энергоемкость единицы ВВП», - сказал он.

В.МУНТИЯН добавил, что 20 ноября 2009 года в Ялте состоится заседание глав правительств стран СНГ, во время которого они будут принимать решение о финансировании программы. Поэтому в бюджете на 2010 год важно утвердить статью расходов на эти цели.