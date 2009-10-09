Базовая инфляция в сентябре составила 1,1%

Базовая инфляция в Украине в сентябре т. г. против августа составила 1,1%, с начала года – 12,5%.

Об этом УНИАН сообщает Государственный комитет статистики.

При этом в Госкомстате отметили, что в сентябре 2008 года против августа базовая инфляция составляла 1,5%, в январе-сентябре – 15,6%.

Как сообщал УНИАН, в Украине инфляция в сентябре 2009 г. по отношению к августу составила 0,8%, с начала года – 9,1%, к сентябрю 2008 года – 15%, в январе–сентябре 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - 16,8%.

Справка УНИАН. Инфляция в январе-сентябре 2008 года, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, составила 26,2%, в сентябре 2008 года к сентябрю 2007 года – 24,6%, в сентябре 2008 года к августу 2008 года – 1,1%, в январе-сентябре 2008 года (к декабрю 2007 года) – 16,1%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.