Межбанк к 12.00: котировки упали

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,3025/8,3285, к 12:00 цены упали – 8,2550/8,2850 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2802/0,2817, к 12:00 цены снизились - 0,2785/0,2800.

На российском валютном рынке курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 29,5890 (-0,0210).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4732/1,4734, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,2305/12,2680, к 12:00 цены ушли вниз - 12,1630/12,1870.