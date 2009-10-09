Возбуждено уголовное дело против экс-главы банка "Надра"

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело против бывшего председателя правления ОАО КБ "Надра" Игоря ГИЛЕНКО. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте прокуратуры столицы.

«Во время досудебного следствия возбуждено уголовное дело относительно бывшего председателя правления ОАО КБ "Надра" по ст. 191 ч. 5 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах по предварительному сговору группы лиц)», – сказано в сообщении.

Учитывая, что экс-председатель правления скрывается от следствия, он объявлен в розыск. По представлению прокуратуры Киева судом предоставлено разрешение на задержание этого человека и доставку его в суд для решения вопроса об определении меры пресечения в виде взятия под стражу.

Досудебное следствие по данному уголовному делу продолжается.

Справка УНИАН. Игорь ГИЛЕНКО (является гражданином Российской Федерации) 11 февраля 2009 года временным администратором банка «Надра» был освобожден от должности председателя правления ОАО КБ "Надра", которую занимал с 1997 года.

И.ГИЛЕНКО владеет 0,0002% акций банка «Надра».