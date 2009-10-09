Президенты Украины и Беларуси за активизацию отношений

Президенты Украины и Беларуси Виктор ЮЩЕНКО и Александр ЛУКАШЕНКО высказываются за необходимость активизации двухсторонних отношений для преодоления последствий мирового финансового кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение они высказали в ходе своей двухсторонней встречи.

В частности, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что отношения между Украиной и Беларусью в условиях экономического кризиса нуждаются в усовершенствовании. Он высказал уверенность, что главам государств удастся придти к взаимоприемлемым решениям, которые добавят динамики двухсторонним отношениям.

А.ЛУКАШЕНКО высказал мнение, что в ходе сегодняшней встречи они не успеют обсудить все вопросы, поэтому он высказался за необходимость провести еще одну двухстороннюю встречу в ближайшее время. Он напомнил, что этими днями должна состояться встреча премьер-министров двух стран. А.ЛУКАШЕНКО убежден, что благодаря таким встречам уже в ближайшие месяц-полтора удастся значительно интенсифицировать двухсторонние отношения.