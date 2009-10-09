Банк «Киев» станет почтовым

Кабинет Министров Украины намерен в ближайшее время на базе банка «Киев» создать почтовый банк.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на Третьем Всеукраинском форуме работников почтовой связи.

«Банк «Киев» успешно работает. Он имеет всю систему, но не имеет серьезной разветвленной сети отделений… Именно поэтому я думаю, что мы на ближайшем заседании правительства рассмотрим предложение, чтобы на базе такого банка сделать украинский почтовый банк, который будет неотъемлемой частью функционирования «Укрпочты», то есть это должно быть одним целым», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что создание такого банка значительно улучшит ситуацию в работе «Укрпочты», в частности, по предоставлению услуг и получению платы за них, а также высказала удовлетворение тем, что участники Третьего Всеукраинского форума работников почтовой связи поддержали идею создания такого банка.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк Украины своим постановлением от 9 февраля 2009 года ввел временную администрацию в АКБ «Киев».

10 июня т.г. Кабинет Министров Украины принял окончательное решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – "Укргазбанка", "Родовид Банка" и банка "Киев".

18 сентября из банка была выведена временная администрация.

В капитале банка «Киев» государству теперь принадлежит 99,93%, сумма рекапитализации составила 3,563 млрд. грн.

Справка УНИАН. Активы банка «Киев» на 1 июля 2009 года составили 3,456 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – до 2,906 млрд. грн., обязательства – до 4,069 млрд. грн., уставный капитал – 2,25 млн. грн., собственный капитал – «минус» 612,623 млн. грн. Банк «Киев» закончил І полугодие 2009 года с убытком 1,2 млрд. грн. против 16,1 млн. грн. прибыли годом ранее.