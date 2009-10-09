Нельзя принуждать пенсионеров получать пенсии через банки

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает недопустимым принуждение пенсионеров получать пенсии через банки, если они хотят пользоваться услугами сотрудников «Укрпочты».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сказала сегодня на Третьем Всеукраинском форуме работников почтовой связи.

«Ни при каких обстоятельствах нельзя сегодня пенсионеров принуждать получать деньги в банках, в то время, когда это может сделать «Укрпочта». И если человек не хочет идти в банк и получать пенсию, то категорически будут специальным постановлением такие вещи запрещены», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она поручила министру труда и социальной политики Людмиле ДЕНИСОВОЙ изучить этот вопрос и внести свои предложения с тем, чтобы пенсионеры имели возможность свободно выбирать форму получения пенсий.