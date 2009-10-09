НБУ признал правительственные гарантии приемлемыми

Национальный банк Украины (НБУ) включил гарантии Кабинета министров Украины в перечень приемлемого обеспечения по кредитам рефинансирования, которые регулятор предоставляет государственным банкам. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

«Это предоставит возможность поддержать долгосрочную ликвидность государственных банков, которые осуществляют кредитование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине», - считают в НБУ.

Соответствующая норма закреплена в постановлении правления НБУ от 29 сентября 2009 №568.

Документом вносятся изменения во временное положение в части расширения перечня приемлемого обеспечения по кредитам рефинансирования.

Как сообщалось, ранее Нацбанк разрешил комбанкам зачислять для покрытия обязательных резервов приобретенные целевые облигации внутренних государственных займов, выпущенные с целью привлечения средств для финансирования Евро-2012. Такими бумагами могут быть покрыты до 20% суммы обязательных резервов, формируемых на корреспондентском счете банка в НБУ.